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    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН

    Участь у заході взяли близько тисячі людей
    У Києві націоналісти вийшли на марш з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. Організаторами акції стали Правий сектор, Свобода та Національний корпус. Учасники маршу з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до Майдану
    • Сьогодні, 11:38
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    Марш Бандери
    Фото: facebook.com/Alexandr2013
    Марш Бандери

    Участь у заході взяли близько тисячі людей

    У Києві націоналісти вийшли на марш з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. Організаторами акції стали Правий сектор, Свобода та Національний корпус.

    Учасники маршу з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності. Участь у заході взяли близько тисячі людей.

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    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
    Фото: facebook.com/Alexandr2013

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс

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