З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН

Участь у заході взяли близько тисячі людей

У Києві націоналісти вийшли на марш з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. Організаторами акції стали Правий сектор, Свобода та Національний корпус. Учасники маршу з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до Майдану



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Фото: facebook.com/Alexandr2013 Марш Бандери

Участь у заході взяли близько тисячі людей

У Києві націоналісти вийшли на марш з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. Організаторами акції стали Правий сектор, Свобода та Національний корпус.

Учасники маршу з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності. Участь у заході взяли близько тисячі людей.

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