З Бандерою в серці та зі смолоскипом в руках. Як націоналісти вшановували пам'ять Провідника ОУН
- Сьогодні, 11:38
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Фото: facebook.com/Alexandr2013
Марш Бандери
Участь у заході взяли близько тисячі людей
У Києві націоналісти вийшли на марш з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. Організаторами акції стали Правий сектор, Свобода та Національний корпус.
Учасники маршу з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності. Участь у заході взяли близько тисячі людей.
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