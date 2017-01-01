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    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника

    Кійомі надихає рання Промислова революція. Її фрагменти вона в точності відтворює в роботі.
    Японська майстриня Кійомі створює складні мініатюрні роботи, деякі з них із голівку сірника. Вона - мама двох дітей. Щоб мати час на хобі, прокидається о 4:00. [GALLERY_BLOCK] Кійомі надихає рання Промислова революція. Її фрагменти вона в точності відтворює в роботі. До Вікторіанської Англії або революційної Франції можуть
    • Вчора, 15:40
    • Розсилка

    Кійомі надихає рання Промислова революція. Її фрагменти вона в точності відтворює в роботі.

    Японська майстриня Кійомі створює складні мініатюрні роботи, деякі з них із голівку сірника.

    Вона - мама двох дітей. Щоб мати час на хобі, прокидається о 4:00.

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    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника
    Японка створює фантастичні мініатюри розміром з голівку сірника

    Кійомі надихає рання Промислова революція. Її фрагменти вона в точності відтворює в роботі. До Вікторіанської Англії або революційної Франції можуть повернути мініатюрні капелюшки, взуття, швейні машини, скриньки, комоди, пляшечки з парфумами, помади та хлібопекарня зі смачними тортиками та іншими солодощами.

    Джерело: Gazeta.ua

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