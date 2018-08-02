Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яйця можна не лише їсти, а і створювати з них справжні шедеври

Хтось обожнює їх варити, комусь подобаються вони смаженими, але Мішель Бальдіні (Michele Baldini) з Мексики вважає за краще бачити їх в неймовірно красивій творчій формі. Про що ж ідеться? Про яйця, звичайно!

Мішель бере сирі або варені яйця, після чого створює з них різні фігури і потім ділиться своїми роботами в Instagram під назвою The Eggs-hibit.