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    Фото

    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея

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    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея

    Яйця можна не лише їсти, а і створювати з них справжні шедеври

    Хтось обожнює їх варити, комусь подобаються вони смаженими, але Мішель Бальдіні (Michele Baldini) з Мексики вважає за краще бачити їх в неймовірно красивій творчій формі. Про що ж ідеться? Про яйця, звичайно!

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    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея
    Мексиканка перетворює свої сніданки з яєць на справжні витвори мистецтва. Фотогалерея

    Мішель бере сирі або варені яйця, після чого створює з них різні фігури і потім ділиться своїми роботами в Instagram під назвою The Eggs-hibit.

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