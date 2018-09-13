Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії



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Електростанція Lostock в Нортвічі, Чешир, була закрита в 2000 році і її збиралися знести

На місці однієї з останніх електростанцій, що працюють на вугіллі в Великобританії, збиралися побудувати завод, який отримує енергію з відходів.

Але поки робляться необхідні приготування і отримуються дозволи, занедбаний будинок став дуже заманливим для одного міського дослідника, який пробрався всередину і сфотографував моторошні інтер'єри.