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    Фото

    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії

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    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії

    Електростанція Lostock в Нортвічі, Чешир, була закрита в 2000 році і її збиралися знести

    На місці однієї з останніх електростанцій, що працюють на вугіллі в Великобританії, збиралися побудувати завод, який отримує енергію з відходів.

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    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії
    Місце, де зупинився час. Постапокаліптичні фото закинутої електростанції у Великобританії

    Але поки робляться необхідні приготування і отримуються дозволи, занедбаний будинок став дуже заманливим для одного міського дослідника, який пробрався всередину і сфотографував моторошні інтер'єри.

    завод Велика Британія
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