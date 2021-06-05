На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)

В літаку, збитому російськими терористами, загинуло вісім осіб

Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам’ять загиблих льотчиків літака АН-30Б, що був збитий над Слов’янськом 6 червня 2014 року, учасники меморіального заходу біля пам’ятного знаку «Скорботний янгол» у Святогірській територіальній громаді.

Як ровідомляє пресслужба Донецької ОДА, – у заході взяли участь заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін разом з заступником Командувача об’єднаних сил з авіації та протиповітряної оборони – начальником авіації та протиповітряної оборони генерал – майором Іваном Теребухою, заступником Командувача об’єднаних сил полковником Григорієм Токарем та громадськістю.

Також в пам’ять про загиблих над «Скорботним ангелом» пролетів військовий вертоліт.

Нагадаємо, 06 червня 2014 року літак-розвідник АН-30Б з бортовим номером «80 жовтий» зі складу транспортної авіації ПС ЗС, яким керував підполковник Костянтин Могилко, виконував розвідувальний політ в районі міста Слов’янськ Донецької області. В екіпажі було вісім осіб. О 17 годині на висоті 4050 метрів, яка вважається безпечною, у літак влучила ракета, що була випущена російськими окупаційними військами з переносного ракетно-зенітного комплексу. Ціною власного життя екіпажу вдалося скерувати літак за межі населеного пункту. Машина впала під кутом 80 градусів, північніше Слов'янська, біля села Пришиб.

Внаслідок трагедії загинули п'ять членів екіпажу: командир літака Костянтин Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, оператор фотозйомки Сергій Камінський та радист Володимир Момот. Врятувались, зістрибнувши з парашутом, лейтенанти Кирило Крамарев і Василь Полажинець та штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв.

Нагадаємо, що перед тим загинув екіпаж вертольоту Мі-8, який збили російські окупанти поблизу Слов’янська. Тоді загинули шість військовослужбовців Національної гвардії та шість представників спецпідрозділу МВС України, серед загиблих був і бойовий генерал-майор НГУ Сергій Кульчицький.

Крім того 4 червня колегією суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням керівника підрозділу «Оплота» Шпакова, якого заочно засудили до довічного ув'язнення за обстріл автобуса під Волновахою.