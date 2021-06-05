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    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)

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    На Донеччині вшанували пам&rsquo;ять героїв-льотчиків, загиблих біля села Пришиб - На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)
    На Донеччині вшанували пам’ять героїв-льотчиків, загиблих біля села Пришиб
    Фото: Пресслужба Донецької ОДА

    В літаку, збитому російськими терористами, загинуло вісім осіб

    Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам’ять загиблих льотчиків літака АН-30Б, що був збитий над Слов’янськом 6 червня 2014 року, учасники меморіального заходу біля пам’ятного знаку «Скорботний янгол» у Святогірській територіальній громаді.

    Як ровідомляє пресслужба Донецької ОДА, – у заході взяли участь заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін разом з заступником Командувача об’єднаних сил з авіації та протиповітряної оборони – начальником авіації та протиповітряної оборони генерал – майором Іваном Теребухою, заступником Командувача об’єднаних сил полковником Григорієм Токарем та громадськістю.

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    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)
    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)
    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)
    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)
    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)
    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)
    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)
    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)
    Фото: Пресслужба Донецької ОДА

    Також в пам’ять про загиблих над «Скорботним ангелом» пролетів військовий вертоліт.

    Нагадаємо, 06 червня 2014 року літак-розвідник АН-30Б з бортовим номером «80 жовтий» зі складу транспортної авіації ПС ЗС, яким керував підполковник Костянтин Могилко, виконував розвідувальний політ в районі міста Слов’янськ Донецької області. В екіпажі було вісім осіб. О 17 годині на висоті 4050 метрів, яка вважається безпечною, у літак влучила ракета, що була випущена російськими окупаційними військами з переносного ракетно-зенітного комплексу. Ціною власного життя екіпажу вдалося скерувати літак за межі населеного пункту. Машина впала під кутом 80 градусів, північніше Слов'янська, біля села Пришиб.

    Внаслідок трагедії загинули п'ять членів екіпажу: командир літака Костянтин Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, оператор фотозйомки Сергій Камінський та радист Володимир Момот. Врятувались, зістрибнувши з парашутом, лейтенанти Кирило Крамарев і Василь Полажинець та штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв.

    Нагадаємо, що перед тим загинув екіпаж вертольоту Мі-8, який збили російські окупанти поблизу Слов’янська. Тоді загинули шість військовослужбовців Національної гвардії та шість представників спецпідрозділу МВС України, серед загиблих був і бойовий генерал-майор НГУ Сергій Кульчицький.

    Крім того 4 червня колегією суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням керівника підрозділу «Оплота» Шпакова, якого заочно засудили до довічного ув'язнення за обстріл автобуса під Волновахою.

    Теги: окупанти війна Донеччина обстріл літак вертоліт Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі згадали пілотів, загиблих сім років тому (фото)