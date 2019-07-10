Губернатор не повідомив, що їде на лінію розмежування. Загинув боєць

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Бойовики обстріляли машину, в якій їхав новопризначений керівник Донецької ОДА

Окупанти обстріляли автоколону з авто очільника Донеччини

Сьогодні, 10 липня, ворожим ПТРК в районі південної околиці Гранітного був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

«В результаті влучання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої важкості», - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що пораненому військовослужбовцю надали медичну допомогу та евакуювали до одного з медичних закладів.

За джерелами Главкома, під обстріл бойовиків потрапила автівка з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.

У пресцентрі штабу ООС не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Нагадаємо, президент Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР». Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.

Раніше «Главком» писав, що Зеленський пропонує на посаду очільника Донецької ОДА силовика, брат якого воює за бойовиків. Так, у Павла Кириленка журналісти виявили молодшого брата, який воює в рядах бойовиків російської терористичної організації «ДНР».

5 липня Зеленський відреагував на скандал з родиною нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.