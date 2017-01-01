National Geographic назвав найпопулярніші знімки 2017 року

Журнал National Gepgraphic організовує величезну кількість конкурсів на кращу фотографію

Знімок року, кращі фотографії природи, кращі туристичні фотографії - все це конкурси, які проводяться цим виданням з року в рік. Не обділив увагою журнал і популярний сайт Instagram, де на підставі кількості лайків користувачів вибрали найкращі фотографії 2017 року, які ви можете побачити в цій добірці. [GALLERY_BLOCK]



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Журнал National Gepgraphic організовує величезну кількість конкурсів на кращу фотографію

Знімок року, кращі фотографії природи, кращі туристичні фотографії - все це конкурси, які проводяться цим виданням з року в рік.

Не обділив увагою журнал і популярний сайт Instagram, де на підставі кількості лайків користувачів вибрали найкращі фотографії 2017 року, які ви можете побачити в цій добірці.

Джерело: telegraf.com.ua