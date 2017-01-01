National Geographic назвав найпопулярніші знімки 2017 року
- Сьогодні, 14:50
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Журнал National Gepgraphic організовує величезну кількість конкурсів на кращу фотографію
Знімок року, кращі фотографії природи, кращі туристичні фотографії - все це конкурси, які проводяться цим виданням з року в рік.
Не обділив увагою журнал і популярний сайт Instagram, де на підставі кількості лайків користувачів вибрали найкращі фотографії 2017 року, які ви можете побачити в цій добірці.
Джерело: telegraf.com.ua