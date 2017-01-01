Пекло на землі. Неймовірні фото та відео пожеж в Каліфорнії

Вогонь бушує вже на території в 180 квадратних кілометрів

Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун ввів режим надзвичайної ситуації в штаті через лісові пожежі в південному окрузі Вентура. Також влада оголосила про евакуацію 38 000 жителів штату. Про це, зокрема, повідомляє ABC News. [GALLERY_BLOCK] «За інформацією влади, більше 38 тис. чоловік були евакуйовані», - наголошується в



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Вогонь бушує вже на території в 180 квадратних кілометрів

Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун ввів режим надзвичайної ситуації в штаті через лісові пожежі в південному окрузі Вентура. Також влада оголосила про евакуацію 38 000 жителів штату. Про це, зокрема, повідомляє ABC News.

«За інформацією влади, більше 38 тис. чоловік були евакуйовані», - наголошується в повідомленні.

«Вогонь дуже небезпечний і швидко поширюється, але ми будемо продовжувати боротися з ним усіма засобами, які у нас», - заявив губернатор.

Пожежа почалася увечері 4 грудня і швидко поширилася. За інформацією департаменту пожежної охорони, вогонь бушує вже на території в 180 квадратних кілометрів. Через лісові пожежі близько 250 000 жителів Каліфорнії залишилися без електропостачання, понад 150 будівель зруйновані.

В даний момент стихія просувається до тихоокеанського узбережжя. Все це виглядає як справжнє пекло на землі.

Джерело: Znaj.ua