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    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття

    У цих фотографіях, знятих наприкінці 19 століття, відображені бедуїни в епоху змін
    Бедуїни (арабською – «мешканці пустелі (степу)») жили в Північній Африці та Леванті, переїжджаючи з місця на місце пустелями регіону. Але їхня первісна батьківщина – Аравійський півострів. Бедуїни традиційно жили за рахунок розведення верблюдів і кіз, а також влаштовували випадкові набіги або стягували данину з
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    У цих фотографіях, знятих наприкінці 19 століття, відображені бедуїни в епоху змін

    Бедуїни (арабською – «мешканці пустелі (степу)») жили в Північній Африці та Леванті, переїжджаючи з місця на місце пустелями регіону. Але їхня первісна батьківщина – Аравійський півострів. Бедуїни традиційно жили за рахунок розведення верблюдів і кіз, а також влаштовували випадкові набіги або стягували данину з поселень.

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    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття
    Неймовірні фотографії з життя бедуїнів, зроблені наприкінці 19 століття

    У цих фотографіях, знятих у кінці 19 століття, відображені бедуїни в епоху змін. Оскільки сучасні уряди поширили свою владу на раніше некеровані ділянки пустелі, багато бедуїнів добровільно або з примусу відмовилися від кочівництва і перейшли на напівкочовий або осілий спосіб життя.

    Але навіть ті бедуїни, які осіли в містах, донині зберігають культурні традиції свого народу: від весільних церемоній у наметах до танців і верхової їзди на верблюдах.

    Джерело: cameralabs.org

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