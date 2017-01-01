Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото

«Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими»

30-річний художник Марко Грассі з Італії настільки швидко розвивався в гіперреалізмі, що його портрети дуже важко відрізнити від фотографій. Особливою рисою робіт художника є несподівані деталі в стилі сюрреалізму. [GALLERY_BLOCK] «Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими. Я хочу поєднати реальність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими»

30-річний художник Марко Грассі з Італії настільки швидко розвивався в гіперреалізмі, що його портрети дуже важко відрізнити від фотографій. Особливою рисою робіт художника є несподівані деталі в стилі сюрреалізму.

«Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими. Я хочу поєднати реальність і сюрреалізм, вивчати людські думки і природу», - каже Грассі.

Джерело: trinixy.ru