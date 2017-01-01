Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
- Сьогодні, 13:07
-
Розсилка
«Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими»
30-річний художник Марко Грассі з Італії настільки швидко розвивався в гіперреалізмі, що його портрети дуже важко відрізнити від фотографій. Особливою рисою робіт художника є несподівані деталі в стилі сюрреалізму.
«Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими. Я хочу поєднати реальність і сюрреалізм, вивчати людські думки і природу», - каже Грассі.
Джерело: trinixy.ru