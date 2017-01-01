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    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото

    «Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими»
    30-річний художник Марко Грассі з Італії настільки швидко розвивався в гіперреалізмі, що його портрети дуже важко відрізнити від фотографій. Особливою рисою робіт художника є несподівані деталі в стилі сюрреалізму. [GALLERY_BLOCK] «Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими. Я хочу поєднати реальність
    • Сьогодні, 13:07
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    «Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими»

    30-річний художник Марко Грассі з Італії настільки швидко розвивався в гіперреалізмі, що його портрети дуже важко відрізнити від фотографій. Особливою рисою робіт художника є несподівані деталі в стилі сюрреалізму.

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    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото
    Неймовірні гіперреалістичні портрети, схожі на фото

    «Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими. Я хочу поєднати реальність і сюрреалізм, вивчати людські думки і природу», - каже Грассі.

    Джерело: trinixy.ru

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