Ніна Матвієнко святкує день народження. Найцікавіші факти з біографії співачки

Голос Ніни Матвієнко знають та люблять у всьому світі

Народній артистці України виповнилося 74 роки

Сьогодні день народження святкує людина-легенда, національна гордість України, Золотий голос України, Народна артистка України, лауреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка, Герой України, Почесний громадянин міста Києва – Ніна Матвієнко (10 жовтня 1947 року, с. Неділище, Ємільчинський район, Житомирська область, Україна).

«Голос Ніни Митрофанівни – неповторний, безпомилково впізнаваний серед мільйонів інших. Для всього світу вона давно стала уособленням української народної пісні – «українським соловейком», голосом якого сміється і плаче Україна» – повідомляє Facebook-канал «Поважні».

Найцікавіші, маловідомі факти з життя народної артистки:

Співочий офіційний стаж Ніни Матвієнко – більш як півстоліття. Понад 20 років вона була солісткою Хору імені Григорія Верьовки і «Київської камерати», співала й продовжує співати в тріо «Золоті ключі» разом із Марічкою Миколайчук і Валентиною Ковальською.

З гастролями об’їздила півсвіту, хоча в радянські часи їй заборонили залишати межі країни. Це табу тривало 17 років з 1969 по 1986 роки. Тоді її звинувачували в націоналізмі, адже в репертуарі співачки немає жодної російської пісні. На це гостра на язик Ніна Митрофанівна відповіла: «Хочете російської пісні – Зикіну слухайте…»

Серед шанувальників її таланту – українські шістдесятники, Євген Сверстюк і Блаженніший Любомир Гузар. Ніна Матвієнко записала вступне слово до аудіокниги Блаженнішого Любомира «Дорога до ближнього». Її голос – ціла епоха українського мистецтва: музичного, театрального, кінематографічного.

Репертуар співачки вражає – понад 250 народних пісень та творів українських композиторів – колядки і щедрівки, веснянки, псалми, плачі, весільні, колискові, жартівливі й танцювальні пісні. Виконувала вона й академічну музику.

Артистка не лише грала в театрі, знімалася в кіно, зокрема у відомих фільмах: «Солом’яні дзвони», «Пропала грамота», «Звинувачується весілля», телевиставах: «Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на чотири броди», а й сама виступала як режисер. Серед авторських театрально-режисерських робіт актриси – музичний спектакль «Під сонцем» за участю японського танцівника Тадаші Ендо, а також грандіозне музично-сценічне дійство «Золотий камінь посіємо ми». Крім того, Ніна Матвієнко зіграла в 1995 році 16 вистав з американським театром La Mama E. T. C. (Нью-Йорк, США).

Ніна Матвієнко – авторка двох біографічних книг: «Ой виорю нивку широкую» і «Уже так не буде, як є».

Чотири роки тому співачку удостоєно звання Почесний громадянин Києва.

Ніна Матвієнко в свої роки має неймовірний вигляд. Каже, що її секрет молодості у стеженні за здоров’ям, а надто – за харчуванням. Вона зовсім не вживає алкоголю й не їсть м’яса. А її улюблена страва – український борщ.

У співачки насичене спортивне минуле. Вона активно займалася баскетболом та волейболом, і навіть досягла висот у метанні гранати.

Улюблене хобі народної артистки України – в’язання гачком.

Ніна Митрофанівна – п’ята дитина з одинадцяти дітей у родині Матвієнків.

Перше місце роботи відомої співачки – завод, де вона працювала кранівником.

Онучка Ніни Матвієнко звертається до бабусі на «ти», а діти – на «Ви».

Любить міксувати різні жанри в музиці – залюбки співпрацює з ТНМК, Монатіком, та є шанувальницею гурту «ДахиБрахи». До речі, останнім вона чимало допомагала на початку їхньої музичної кар’єри.

До 18 років майбутня зірка не знала, як це – святкувати день народження, оскільки навчалася в інтернаті. Святкового дня просто оголошували ім’я іменинника і давали йому кілька цукерок.

Ніна Матвієнко – насправді неповторна й легендарна українська артистка, хоча сама вона не любить, коли її називають «золотим голосом», «берегинею української пісні» чи будь-якими іншими пишними епітетами. «Найголовніше – це просто бути в голосі…» – переконана співачка.

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