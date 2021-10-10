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    За минулу добу в Україні виявили понад 11 тис. випадків коронавірусу

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    Кількість нових випадків коронавірусної інфекції залишається на високому рівні - За минулу добу в Україні виявили понад 11 тис. випадків коронавірусу
    Кількість нових випадків коронавірусної інфекції залишається на високому рівні
    фото з відкритих джерел

    Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській області

    За минулу добу, 9 жовтня, виявили ще понад 11 тис. випадків коронавірусу в Україні. Також повідомляється про 162 летальні випадки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

    Повідомляється, що за добу в Україні зафіксовано 11,3 тис. нових підтверджених випадків Covid-19 (з них дітей – 1149, медпрацівників – 122).

    Також вчора зафіксували 162 летальних випадки, видужала 2 581 особа. Крім того, повідомляється, що протестували:

    • методом ПЛР – 35 671 особу;
    • методом ІФА – 5 434;
    • експрес-тестами – 26 287.

    Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

    Нагадаємо, за добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

    Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

    Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

    До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

    Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

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    Теги: Україна хвороби карантин ВООЗ коронавірус
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    За минулу добу в Україні виявили понад 11 тис. випадків коронавірусу