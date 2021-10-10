За минулу добу в Україні виявили понад 11 тис. випадків коронавірусу

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській області

За минулу добу, 9 жовтня, виявили ще понад 11 тис. випадків коронавірусу в Україні. Також повідомляється про 162 летальні випадки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що за добу в Україні зафіксовано 11,3 тис. нових підтверджених випадків Covid-19 (з них дітей – 1149, медпрацівників – 122).

Також вчора зафіксували 162 летальних випадки, видужала 2 581 особа. Крім того, повідомляється, що протестували:

методом ПЛР – 35 671 особу;

методом ІФА – 5 434;

експрес-тестами – 26 287.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Нагадаємо, за добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.



