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    Навіщо Україні угода з ЄС про «відкрите небо»: пояснення Кабміну

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    Угода відкриє для України безліч можливостей, зокрема інвестиційних - Навіщо Україні угода з ЄС про «відкрите небо»: пояснення Кабміну
    Угода відкриє для України безліч можливостей, зокрема інвестиційних
    фото з відкритих джерел

    «Буде більше можливостей користуватися безвізом»

    Угода про єдиний авіаційний простір з ЄС дозволить підвищити в Україні конкуренцію, що знизить ціни на перельоти всередині країни. Крім того, договір дасть більше можливостей для використання безвізу. Про це повідомила в інтерв'ю «Радіо Совобода» віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина.

    Вона зазначила, що в першу чергу угода про «відкрите небо» з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України.

    «Тобто компанії з ринку ЄС зможуть працювати на українському ринку. Це означає збільшення конкуренції, зниження цін, збільшення перельотів», – додала вона.

    За її словами, прихід на ринок європейських авіакомпаній дозволить збільшити кількість перельотів з інших міст України, а не тільки з Києва.

    «Буде більше можливостей користуватися безвізом», – підкреслила Стефанішина.

    Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила підписання з чотирма країнами - Україною, Вірменією, Катаром і Тунісом - угод про спільний авіаційний простір.

    Відзначається, що дані угоди відкриють ринок повітряних перевезень, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів.

    Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

    Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане.

    До слова, авіакомпанія Ryanair планує значне розширення у містах України у разі схвалення угоди про відкрите небо з Євросоюзом у найближчі місяці.

    Керівник найбільшого лоукостера Європи прогнозує підписання угоди між Україною та ЄС до кінця 2021 року.

    Наразі компанія працює у п’яти аеропортах України за двосторонніми маршрутами, проте, додав О’Лірі, в країні є близько 12 потенційних аеропортів для роботи. Перші рейси з України Ryanair запустив у 2018 році.

    Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що угоду про спільний авіаційний простір з Євросоюзом планують підписати у 2021 році.

    Теги: ЄС ринок ціни Україна Ольга Стефанішина
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    Навіщо Україні угода з ЄС про «відкрите небо»: пояснення Кабміну