Російські загарбники повертаються до Білорусі для поповнення запасів – Міноборони Британії

Міноборони Британії: Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої знижені можливості наземного маневру за допомогою масових артилерійських і ракетних ударів

Підрозділи російських загарбників, які зазнали тяжких втрат, були змушені повернутися до Білорусі та РФ для реорганізації та поповнення запасів. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Російські частини, зазнавши великих втрат, були змушені повернутися до Білорусі та Росії для переформування та поповнення запасів. Така діяльність чинить додатковий тиск на і без того напружене матеріально-технічне забезпечення Росії та демонструє труднощі, які Росія має з реорганізацією своїх підрозділів у передових районах в межах України», – зазначається у звіті.

У британському Міноборони вважають, що Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої знижені можливості наземного маневру за допомогою масових артилерійських і ракетних ударів.

«Заявлена зосередженість Росії на наступі на Донецьк і Луганськ, ймовірно, є мовчазним визнанням того, що вона намагається підтримувати більш ніж один важливий напрям наступу», – додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка назвала дві причини виведення російських військ з-під Києва. Зазначається, Росія визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досяг своєї мети.

Як повідомлялося, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію. Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

Нагадаємо, раніше Пентагон назвав слабке місце армії окупантів.

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