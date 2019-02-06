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    У Тихому океані утворився унікальний вулканічний острів

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    Hunga Tonga - У Тихому океані утворився унікальний вулканічний острів
    Hunga Tonga

    Вчені вважають, що острів дасть їм підказки про те, як вулканічні ландшафти взаємодіяли з водою на стародавньому Марсі

    Вулканічний острів утворився в січні 2015 року, між двома островами Королівства Тонга в південній частині Тихого океану. Він до цих пір не має офіційної назви, але місцеві жителі назвали його Hunga Tonga-Hunga Ha'apai або «Hunga Tonga». Це один з трьох вулканічних островів, які з'явилися за останні 150 років. Острів облюбували сотні морських птахів, а завдяки насінню в їх посліді, він покрився квітучими рослинами.

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    У Тихому океані утворився унікальний вулканічний острів
    У Тихому океані утворився унікальний вулканічний острів
    У Тихому океані утворився унікальний вулканічний острів
    У Тихому океані утворився унікальний вулканічний острів
    У Тихому океані утворився унікальний вулканічний острів
    У Тихому океані утворився унікальний вулканічний острів
    У Тихому океані утворився унікальний вулканічний острів

    У жовтні 2018 острів відвідали вчені НАСА і провели ряд досліджень. Велика частина острова покрита чорним гравієм розміром з горошину, а не піском. Також спостерігалася наявність світлої глини. Бруд описується як дуже липкий.


    Вчені вважають, що острів дасть їм підказки про те, як вулканічні ландшафти взаємодіяли з водою на стародавньому Марсі.

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