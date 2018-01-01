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    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині

    Загальна довжина печери - біля 50-ти кілометрів. Постійно ведуться розкопки і відкриваються нові ходи
    Фотограф Олег Григор'єв опублікував власні знімки горизантальної гіпсової печери Млинки, яка розташована у Тернопільській області. «Останні вихідні я провів повзаючи по печері Млинки – одному з найцікавішіх місць в Україні, яке я радив би обов'язково відвідати кожному. Можна все життя прожити в Україні, але так і не
    • Сьогодні, 16:55
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    Печера Млинки
    Печера Млинки

    Загальна довжина печери - біля 50-ти кілометрів. Постійно ведуться розкопки і відкриваються нові ходи

    Фотограф Олег Григор'єв опублікував власні знімки горизантальної гіпсової печери Млинки, яка розташована у Тернопільській області.

    «Останні вихідні я провів повзаючи по печері Млинки – одному з найцікавішіх місць в Україні, яке я радив би обов'язково відвідати кожному. Можна все життя прожити в Україні, але так і не дізнатися, що зовсім поруч з вами знаходиться геологічне диво», - прокоментував фото автор.

    Печера розташована біля села Залісся Чортківського району. Колись на її місці було Сарматське море. Попри майже стовідсоткову вологість, середня температура в печері є порівняно високою - 9,6° С.

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    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині
    Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині

    Загальна довжина печери - біля 50-ти кілометрів. Постійно ведуться розкопки і відкриваються нові ходи. Стіни більшості залів вкриті гіпсовими кристалами різних розмірів, забарвлених у білий, жовтий, чорний та червоний кольори, кристалічним снігом. Тут можна побачити геліктити, групи сталактитів, «макаронів» та поодинокі сталагміти. Кожна галерея або прохід мають свої назви: «Бар'єр невідомості», «Еврика», «Адамові ребра», «Кочерга», «Радикулітний», «Чортове горло», «Романтика», «Унітаз», «Дикий Захід» тощо.

    «Зрозуміти ці назви можливо тільки після того, як сам проповзеш їх, - каже фотограф. - Печерна атмосфера підземного світу - це мільйони маленьких кристалів на стінах, які виблискують як зірки. Дуже чарівне видовище. Досить складно описати свої емоції і передати за допомогою фотографії об'єми і простори печери, неймовірну красу залів і галерей. Гіпсові кристали грають усіма барвами у світлі ліхтарів і свічок, ніби невеликі всесвіти - це потрібно хоча б раз побачити самому».

    Перше повідомлення про печеру Млинки було подано в газеті «Нове життя» 25 червня 1960 року М. Білем — вчителем школи села Угринь. Він і став автором назви печери. Першими, хто наважився пролізти через щілини, були гуртківці обласної туристичної станції під керівництвом В. О. Радзієвського — власне, «група юних туристів». Перші екскурсійні групи в печері Млинки з'явилися на початку 1960-их років.
    12 березня 2018 року групою спелеологів при обстеженні західного борту району Глобальний був відкритий новий район печери. Картографічні експедиції, в рамках яких відбудеться складання карти нового району, відбудуться протягом 2018 року.

    Джерело: Gazeta.ua

    Тернопільщина
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