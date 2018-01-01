Цю красу потрібно бачити. Неймовірні фото печери на Тернопільщині

Загальна довжина печери - біля 50-ти кілометрів. Постійно ведуться розкопки і відкриваються нові ходи

Фотограф Олег Григор'єв опублікував власні знімки горизантальної гіпсової печери Млинки, яка розташована у Тернопільській області. «Останні вихідні я провів повзаючи по печері Млинки – одному з найцікавішіх місць в Україні, яке я радив би обов'язково відвідати кожному. Можна все життя прожити в Україні, але так і не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Печера Млинки

Загальна довжина печери - біля 50-ти кілометрів. Постійно ведуться розкопки і відкриваються нові ходи

Фотограф Олег Григор'єв опублікував власні знімки горизантальної гіпсової печери Млинки, яка розташована у Тернопільській області.

«Останні вихідні я провів повзаючи по печері Млинки – одному з найцікавішіх місць в Україні, яке я радив би обов'язково відвідати кожному. Можна все життя прожити в Україні, але так і не дізнатися, що зовсім поруч з вами знаходиться геологічне диво», - прокоментував фото автор.

Печера розташована біля села Залісся Чортківського району. Колись на її місці було Сарматське море. Попри майже стовідсоткову вологість, середня температура в печері є порівняно високою - 9,6° С.

Загальна довжина печери - біля 50-ти кілометрів. Постійно ведуться розкопки і відкриваються нові ходи. Стіни більшості залів вкриті гіпсовими кристалами різних розмірів, забарвлених у білий, жовтий, чорний та червоний кольори, кристалічним снігом. Тут можна побачити геліктити, групи сталактитів, «макаронів» та поодинокі сталагміти. Кожна галерея або прохід мають свої назви: «Бар'єр невідомості», «Еврика», «Адамові ребра», «Кочерга», «Радикулітний», «Чортове горло», «Романтика», «Унітаз», «Дикий Захід» тощо.

«Зрозуміти ці назви можливо тільки після того, як сам проповзеш їх, - каже фотограф. - Печерна атмосфера підземного світу - це мільйони маленьких кристалів на стінах, які виблискують як зірки. Дуже чарівне видовище. Досить складно описати свої емоції і передати за допомогою фотографії об'єми і простори печери, неймовірну красу залів і галерей. Гіпсові кристали грають усіма барвами у світлі ліхтарів і свічок, ніби невеликі всесвіти - це потрібно хоча б раз побачити самому».

Перше повідомлення про печеру Млинки було подано в газеті «Нове життя» 25 червня 1960 року М. Білем — вчителем школи села Угринь. Він і став автором назви печери. Першими, хто наважився пролізти через щілини, були гуртківці обласної туристичної станції під керівництвом В. О. Радзієвського — власне, «група юних туристів». Перші екскурсійні групи в печері Млинки з'явилися на початку 1960-их років.

12 березня 2018 року групою спелеологів при обстеженні західного борту району Глобальний був відкритий новий район печери. Картографічні експедиції, в рамках яких відбудеться складання карти нового району, відбудуться протягом 2018 року.

Джерело: Gazeta.ua