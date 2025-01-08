Атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав

Сьогодні, 8 січня, окупанти завдали ударів ударними дронами по території Київської області. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє поліція Київської області.

«Станом на 08:00 задокументовано пошкодження приватного будинку та паркану. За попередніми даними постраждалі відсутні», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав фото: Facebook/Поліція Київської області

Поліція задокументувала пошкодження приватного будинку та паркану фото: Facebook/Поліція Київської області

Пошкоджений будинок фото: Facebook/Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана із загрозою застосування БпЛА.

До слова, триває 1050-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.