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Атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
Поліція зафіксувала пошкодження приватного будинку та паркану
фото: Facebook/Поліція Київської області

Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав

Сьогодні, 8 січня, окупанти завдали ударів ударними дронами по території Київської області. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє поліція Київської області.

«Станом на 08:00 задокументовано пошкодження приватного будинку та паркану. За попередніми даними постраждалі відсутні», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав
Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав
фото: Facebook/Поліція Київської області
Поліція задокументувала пошкодження приватного будинку та паркану
Поліція задокументувала пошкодження приватного будинку та паркану
фото: Facebook/Поліція Київської області
Пошкоджений будинок
Пошкоджений будинок
фото: Facebook/Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана із загрозою застосування БпЛА.

До слова, триває 1050-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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Теги: безпілотник дрон Київщина поліція окупанти будинок

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