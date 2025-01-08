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Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
Посол Оксана Драмарецька зробила заяву про російських шпигунів у Мексиці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Драмарецька: «У посольстві РФ у Мехіко акредитовані російські «дипломати», яких було видворено з європейських столиць»

Мексика стала прихистком для численних російських агентів. Водночас посольство РФ в цій країні є одним із найбільших у світі. Про це посол України в Мексиці Оксана Драмарецька розповіла в інтерв'ю «Главкому».

«Враховуючи те, що російське посольство у Мексиці є одним з найбільших посольств РФ у світі, не виключаю, що таких російських «туристів» може бути чимало. Є, наприклад, інформація, що у посольстві РФ у Мексиці наразі акредитовані російські «дипломати», яких свого часу було видворено з низки європейських столиць, зокрема вже за час вторгнення Росії до України. Ризикну припустити, що тут велика кількість російських агентів», – розповіла дипломатка.

Оксана Драмарецька зауважила, що ця проблема неодноразово обговорювалася у медіапросторі Мексики. За її словами, до цього привертали увагу мексиканського політикуму й американські офіційні чиновники. Однак мексиканський уряд не бачить у цьому проблеми:

«Мексиканські журналісти та аналітики неодноразово до цього привертали увагу. Попередній президент на всі застереження відповідав, що йому невідомо, чи є серед російських дипломатів шпигуни. А тим часом всі ці люди працюють і проти нашого посольства, і у середовищі української громади. Очевидно, що це є одним з пріоритетом у їхній роботі. Пропагандистські російські медіа вільно присутні у місцевому медійному просторі, зокрема іспаномовний канал Russia Today, який мовить 24/7».

Також Драмарецька наголосила, що посольство кілька разів зверталося з офіційним проханням закрити канал Russia Today, чи обмежити. Однак мексиканський уряд відповідав, мовляв, проти обмеження свободи слова.

«З іншого боку, ми робили певний аналіз і побачили, що для перегляду російського каналу мексиканцю треба купити увесь пакет інших каналів, включно з цим. Це досить дорого. Загалом по місту Мехіко, за нашими даними, близько 30 тис. користувачів повного пакета, включно з каналом RT. Для більш ніж 20-мільйонного міста, це невелике охоплення», – сказала Оксана Драмарецька.

Дипломатка також зауважує, що мексиканська преса загалом досить об’єктивно висвітлює події в Україні. За її словами, у Мексиці незаперечною є свобода ЗМІ:

«У столиці Мексики є регіональні редакції CNN та Bloomberg. З часу вторгнення значна кількість мексиканських журналістів відвідали Україну й висвітлювали ситуацію безпосередньо з місця подій. Тому не сказала б, що у місцевому медіапросторі домінують наративи, що поширює Russia Today. Лише одна мексиканська газета La Jornada має редакцію у Москві. Та й навіть вона публікувала і мої інтерв’ю, і коментарі щодо закидів посла Росії».

Як зауважила Драмарецька, проблема російської пропаганди у Мексиці і Латинській Америці загалом є досить серйозною: «Протидіяти цьому складно, адже російська політична, медійна, дипломатична присутність у регіоні є значною і багатолітньою. Російська пропаганда експлуатує наративи, які «заходять» мексиканцям чи іншим латиноамериканцям, як от про те, що вони «борються проти гегемонії Америки», що «нинішня Україна – це протекторат США, тому ведеться боротьба не з українцями, а з американцями»».

Нагадаємо, що за інформацією офіційних осіб США та колишніх офіцерів розвідки, Росія значно збільшила кількість співробітників у своєму посольстві в Мексиці, попри обмежені торговельні зв'язки з країною. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні, оскільки вважається, що таке нарощування спрямоване на посилення розвідувальних операцій Кремля проти США та його пропагандистських зусиль.

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Теги: росія дипломатія шпигун посол посольство Мексика росіяни

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