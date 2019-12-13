Перша леді України мовою жестів звернулася до дефлімпійців
«Повертайтеся з перемогами», - звернулася до представників Національної дефлімпійської збірної Олена Зеленська
Дружина президента України Олена Зеленська записала відеозвернення мовою жестів із побажанням перемог українським представникам Національної дефлімпійської збірної, які виступлять в Італії
Про це вона повідомила у своєму Instagram.
«Мої сердечні вітання українським дефлімпійцям. На жаль, я сьогодні не зможу бути разом з вами, тому й вирішила записати це відео. Бажаю вам блискучих перемог і високих результатів на зимовій Дефлімпіаді. Щиро захоплююся тим, що ви робите для України. Адже те, як ви представляєте нашу країну на світових спортивних аренах - це престиж України. Вболіватиму за вас! Повертайтеся з перемогами», - сказала перша леді України.
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Сьогодні на півночі Італії розпочинаються зимові Дефлімпійські ігри. На жаль, не змогла особисто провести наших спортсменів. Компенсую свою відсутність відеозверненням. Мені дуже подобається, як мовою жестів буде слово «ПЕРЕМОГА». Цей рух рукою демонструє силу, зібраність, націленість на результат. Саме цього бажаю нашій збірній! Нехай усі омріяні вами вершини будуть підкорені! А ми вболіваємо й чекаємо на вас удома. P.S. Цього року до Італії їдуть змагатися 34 українських спортсмени – 15 жінок і 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна за всю історію участі України у зимових Дефлімпіадах. #Дефлімпіада2019
Нагадаємо, що 19-ті зимові Дефлімпійські ігри пройдуть в Сондріо, Ломбардія, Італія з 12 по 21 грудня 2019 року.
Україну представлятимуть 34 дефлімпійці — 19 чоловіків та 15 жінок.