Перша леді України мовою жестів звернулася до дефлімпійців



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Олена Зеленська записала відеозвернення мовою жестів

«Повертайтеся з перемогами», - звернулася до представників Національної дефлімпійської збірної Олена Зеленська

Дружина президента України Олена Зеленська записала відеозвернення мовою жестів із побажанням перемог українським представникам Національної дефлімпійської збірної, які виступлять в Італії

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

«Мої сердечні вітання українським дефлімпійцям. На жаль, я сьогодні не зможу бути разом з вами, тому й вирішила записати це відео. Бажаю вам блискучих перемог і високих результатів на зимовій Дефлімпіаді. Щиро захоплююся тим, що ви робите для України. Адже те, як ви представляєте нашу країну на світових спортивних аренах - це престиж України. Вболіватиму за вас! Повертайтеся з перемогами», - сказала перша леді України.

Нагадаємо, що 19-ті зимові Дефлімпійські ігри пройдуть в Сондріо, Ломбардія, Італія з 12 по 21 грудня 2019 року.

Україну представлятимуть 34 дефлімпійці — 19 чоловіків та 15 жінок.