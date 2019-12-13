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    Косівську кераміку внесли до списку ЮНЕСКО

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    Косівська кераміка - Косівську кераміку внесли до списку ЮНЕСКО
    Косівська кераміка

    Колишній міністр культури України Євген Нищук зауважив, що наступна номінація, яка теж може потрапити до списку ЮНЕСКО, є кримськотатарський «Орнек»

    Косівську кераміку внесли до Репрезентативного списку нематеріальної художньої спадщини людства ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили у Боготі. Про це повідомляє ексміністр культури України Євген Нищук.

    «Чудові новини надвечір з Боготи (Колумбія)! Щойно Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства!», - повідомив Нищук.

    Він зауважив, що наступна номінація, яка теж може потрапити до списку ЮНЕСКО, є кримськотатарський «Орнек».

    Відомо, що кілька днів тому до Боготи на засідання 14-ї сесії Міжурядового комітету з питань нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО відправилась делегація з міста Косів, яку очолила науковець та майстриня, голова благодійної організації «БФ Автентика Гуцульщини» Марія Гринюк. З ними у Колумбії перебував Уповноважений посол України в Республіці Перу Ігор Тумасов.

    Раніше Марія Гринюк, яка працює в стилі гуцульської кераміки, розповідала, що косівська кераміка є унікальною не тому, що вона триколірна, тобто зелений, жовтий та коричневий кольори на білому тлі. А тому, що на ній присутні образні сюжетні мотиви з життя гуцулів, австрійського війська та зображена сакральна тематика. Унікальну кераміку створюють у місті Косів, у селищі Кути та в селі Пістинь на Прикарпатті.

    міністр Євген Нищук ЮНЕСКО посол культура Колумбія Україна Перу
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