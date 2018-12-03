Пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі в Україні. Добірка смішних фотожаб
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Розсилка
Інформація про воєнний стан в Україні наробила неабиякого галасу. Зокрема, яскравими фейками виділилися російські пропагандисти
В Україні видався напруженим минулий тиждень: захоплення вітчизняних кораблів Росією поблизу Керченської протоки, введення у зв'язку із цим воєнного стану у 10 областях, проте із суцільним негативом слід боротися. Найкраща ж зброя проти нього – сміх. Соцмережі минулого тижня активно тішили нас кумедними мемами та жартами про піратів Азовського моря, марну паніку стосовно воєнного стану та самотнього Путіна.
Пірати Азовського моря
У мережі дії Росії поблизу Керченської протоки та зухвала поведінка владної верхівки РФ викликала як шквал конструктивної критики, так і хвилю глузувань. Так, росіян у мережі прозвали піратами Азовського моря. Найбільше дісталося президенту РФ Володимиру Путіну. Його карикатуристи зобразили в образі Деві Джонса – головного антагоніста другої частини із серії фільмів «Пірати Карибського моря».
Офіційно: дефіцит солі та інші жарти про воєнний стан
Джерело: 24 канал