Рашисти оскаженіло «прасують» Луганщину: під вогнем Кремінна і Сєвєродонецьк

Внаслідок обстрілів окупантів у Сєвєродонецьку загорілися чотири будинки

За останні півтора місяця ворог знищив в області більшу частину житлового фонду

Російські військові продовжують обстрілювати Луганську область. Вночі у Сєвєродонецьку внаслідок вогневих атак загорілися чотири багатоповерхівки, в Новодружеську знищено будинок. А вранці російська армія вдарила по Кремінній артилерією. Про це пише Луганська обласна державна адміністрація у Facebook.

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, за останні півтора місяця ворог знищив в області більшу частину житлового фонду.

«В ніч із 16 на 17 квітня після потрапляння снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна – поодаль. Рятувальники виїхали на об’єкти одразу, як тільки росіяни припинили вогонь. Зафіксовані чисельні загоряння квартир. Інформація щодо жертв уточнюється», – зазначив Гайдай.

Вранці окупанти атакували Кремінну з артилерії. Одну людину було поранено.

«17 квітня зранку російська армія вдарила по Кремінній артилерією. Маємо щонайменше одного пораненого. Його вже доставлено до лікарні. Він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Збитки у житловому фонді встановлюються», – наголосив Сергій Гайдай, очільник Луганщини.

Зазначається, що увечері 16 квітня ще один будинок ворог знищив в Новодружеську. Власника пожежники встигли евакуювати.

Нагадаємо, Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців якнайшвидше евакуюватися. Він повідомив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються режиму тиші за всіма напрямками в регіоні.

До слова, 15 квітня російські війська 24 рази обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини. Внаслідок обстрілів дві особи загинули, ще двох поранено.