У Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою: як діяти при хімічній небезпеці (відео)

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки

У Рубіжному вороги влучили у цистерну з азотною кислотою. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки.

«Не виходьте з укриттів! Якщо ви у приміщенні – закрийте двері та вікна!», – наголосив Гайдай.

Дія на людину

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

Підготуйте вологі маски для обличчя!

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

«Стежимо за напрямком вітру та офіційною інформацією!», – просить влада.

Нагадаємо, на Луганщині у деяких містах тривають вуличні бої, людей хоронять у дворах.

Читайте також: