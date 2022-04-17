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    Події в Україні

    Фото дня: The New York Times опублікував світлину з кладовища в Ірпені

    Моторошний знімок нових поховань під Києвом - Фото дня: The New York Times опублікував світлину з кладовища в Ірпені
    Моторошний знімок нових поховань під Києвом
    фото: The New York Times

    Світу показали десятки нових могил на Київщині: там поховані жертви окупантів

    Журналісти The New York Times оприлюднили фотографію свіжовиритих могил в Ірпені. Їхня кількість шокує.

    Станом на 15 квітня поліція Київщини зафіксувала у Київській області понад 900 загиблих мирних жителів. Всі ці люди загинули від рук російської армії.

    У деяких районах Київщини досі продовжується розбір завалів. Тож у поліції вважають, що тіла й далі знаходитимуть.

    За попередніми даними в місті Ірпінь під Києвом загинуло приблизно 300 цивільних та до 50 українських військових.

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    Раніше мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео).

    Нагадаємо, в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.

    Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.

    11 квітня у селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено ще одну братську могилу, в якій поховані загиблі мирні мешканці.

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    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Україна поліція окупація #stoprussia
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    Фото дня: The New York Times опублікував світлину з кладовища в Ірпені