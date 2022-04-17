Фото дня: The New York Times опублікував світлину з кладовища в Ірпені
Світу показали десятки нових могил на Київщині: там поховані жертви окупантів
Журналісти The New York Times оприлюднили фотографію свіжовиритих могил в Ірпені. Їхня кількість шокує.
Станом на 15 квітня поліція Київщини зафіксувала у Київській області понад 900 загиблих мирних жителів. Всі ці люди загинули від рук російської армії.
У деяких районах Київщини досі продовжується розбір завалів. Тож у поліції вважають, що тіла й далі знаходитимуть.
За попередніми даними в місті Ірпінь під Києвом загинуло приблизно 300 цивільних та до 50 українських військових.
Раніше мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео).
Нагадаємо, в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.
Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.
11 квітня у селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено ще одну братську могилу, в якій поховані загиблі мирні мешканці.