Порошенко знову виїхав за кордон (фото)

П'ятий президент обговорив потребу «Плана Маршалла» для післявоєнної відбудови України

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, виїхав за кордон, аби обговорити питання допомоги Україні.

«Чудова зустріч у Берліні з Крістофером Хойсгеном, головою Мюнхенської безпекової конференції. Докладно обговорили безліч питань і міжнародного порядку денного, і безпекових викликів Україні та світу, а також питання внутрішнього розвитку нашої держави», – повідомив Петро Олексійович у себе на сторінці Facebook.

За його словами, пан Хойсген справжній союзник, друг України та вдумливий співбесідник. Політики на початку зустрічі відзначили рішення Європейської Ради щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС для України. Потім детально обговорили підходи до протистояння путінському режиму, припинення війни та перемоги України.

«Відзначили, що якщо чинні санкції поки що не призвели до змін у поведінці агресора, то слід їх зміцнювати, у тому числі завдяки газовому ембарго. Жодних компромісів у питанні запровадження руйнівних санкцій проти Росії, адже лише так можна розраховувати на перемогу у війні, яку почав Путін проти ЄС і всього світу.

Ми також обговорили потребу «Плана Маршалла» для післявоєнної відбудови України та підходи до його наповнення. Визнали, що має йтися не лише про фінансові ресурси, а й продовження глибинних реформ в Україні та про дотримання верховенства права і свободи слова», – розповів деталі зустрічі лідер парітї «ЄС».

Він додав, що сторони рішуче засудили шантаж путінського режиму, який перетворив зерно на зброю, та наголосили на важливості деблокади українських портів та уникнення світової продовольчої кризи.

Нагадаємо, Петро Порошенко закликав цивілізований світ дати жорстку відповідь на масовані ракетні удари по Україні. Порошенко наголошує: треба дати Україні ще більше зброї і ПДЧ в НАТО, а також притягнути до відповідальності злочинні режими Путіна і Лукашенка.

«Масовані ракетні обстріли – прояв безсилої злоби русні від її нездатності зламати героїчний спротив українців. Це і виклик Заходу в дні саміту G7 і напередодні саміту НАТО, і ще більше замазування кров’ю Білорусі, яка безумовно нестиме за це свою відповідальність», – наголошує п’ятий президент.