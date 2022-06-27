Рашисти заманюють маріупольців назад у місто. Міськрада розвіяла фейки

Окупанти розповсюджують фейкові списки будинків під знесення чи ремонт

Російські загарбники намагаються заманити жителів Маріуполя назад у місто. Для цього рашисти розповсюджують фейкові списки будинків під знесення чи ремонт. Про це розповіли представники чинної влади Маріуполя у Telegram.

У міськраді кажуть, що у списках, які розповсюджують російські окупанти, відсутні будинки, які зруйновані вщент. Навпаки, там є вцілілі будинки з позначкою «знести». Це свідчить про обман. Росіяни та колаборанти вдаються до маніпуляції, щоб маріупольці приїхали до міста з метою врятувати хоч якесь вціліле майно, чи повернулися жити, бо житло начебто відремонтують.

«Закликаємо маріупольців не вірити тим, хто зруйнував Маріуполь. Наразі триває війна та дуже висока ймовірність, що поїздка до Маріуполя стане дорогою в один кінець. Окупанти хочуть повернути людей до Маріуполя, аби використати їх у трудовому рабстві та створити для себе «живий щит», аби прикритися їм, коли ЗСУ почнуть звільнення міста», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Читайте також: