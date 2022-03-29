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    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)

    Путінська орда продовжує нищити українські міста - Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)
    Путінська орда продовжує нищити українські міста
    фото з соцмереж

    Триває 34-а доба повномасштабної війни Росії проти України

    Рашисти вранці обстріляли Миколаїв. Одна з ракет влучила в будівлю Миколаївської ОДА.

    Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх без подальшого горіння.

    Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано трьох загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано ШМД).

    Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

    В соцмережах вже поширились фото жахливих руйнувань, завданих будівлі.

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    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)
    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)
    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)
    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)
    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)
    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)
    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)
    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)
    фото з соцмереж

    Пізніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, додав, що половина будівлі зруйнована. «Не можна цього приховувати – вони потрапили в будівлю облдержадміністрації. Половина будівель була зруйнована, покидьки потрапили до мене в офіс, увесь запас ай косів втратив», – сказав Кім.

    Крім цього, як відомо, було влучання і в житловий будинок.

    Зараз відомо, що з-під завалів приміщення ОДА у Миколаєві, куди вранці влучила російська ракета, витягли 18 поранених та одного загиблого.

    Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де знаходиться облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

    Раніше рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)