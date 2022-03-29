Пряме влучання. Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фото)

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Рашисти вранці обстріляли Миколаїв. Одна з ракет влучила в будівлю Миколаївської ОДА.

Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх без подальшого горіння.

Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано трьох загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано ШМД).

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

В соцмережах вже поширились фото жахливих руйнувань, завданих будівлі.

Пізніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, додав, що половина будівлі зруйнована. «Не можна цього приховувати – вони потрапили в будівлю облдержадміністрації. Половина будівель була зруйнована, покидьки потрапили до мене в офіс, увесь запас ай косів втратив», – сказав Кім.

Крім цього, як відомо, було влучання і в житловий будинок.

Зараз відомо, що з-під завалів приміщення ОДА у Миколаєві, куди вранці влучила російська ракета, витягли 18 поранених та одного загиблого.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де знаходиться облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

Раніше рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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