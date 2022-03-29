Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу – голова ОВА Чаус
Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника – Чаус
Ворога на Чернігівщині знищують такими темпами, що Чорнобаївки в області ростуть, як гриби після дощу.
Про це заявив у ранковому відеозверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
«Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника. Сьогодні дууууже багато роботи. Тому поговоримо пізніше.
Вірю в Бога і Збройні Сили України!», – сказав Чаус у зверненні.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники дванадцятий раз вдарили по російських військах, які зосереджені в Чорнобаївці Херсонської області.
Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів. Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.