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    Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу – голова ОВА Чаус

    На Чернігівщині теж з'явилася своя&nbsp;Чорнобаївка - Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу – голова ОВА Чаус
    На Чернігівщині теж з'явилася своя Чорнобаївка

    Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника – Чаус

    Ворога на Чернігівщині знищують такими темпами, що Чорнобаївки в області ростуть, як гриби після дощу.

    Про це заявив у ранковому відеозверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

    «Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника. Сьогодні дууууже багато роботи. Тому поговоримо пізніше.

    Вірю в Бога і Збройні Сили України!», – сказав Чаус у зверненні.

    Нагадаємо, нещодавно українські захисники дванадцятий раз вдарили по російських військах, які зосереджені в Чорнобаївці Херсонської області.

    Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів. Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу – голова ОВА Чаус