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    Події в Україні

    Обстріл Миколаєва: з-під завалів ОДА витягли 18 поранених, є загиблі (відео)

    З-під завалів приміщення ОДА у Миколаєві деблоковано одну загиблу особу - Обстріл Миколаєва: з-під завалів ОДА витягли 18 поранених, є загиблі (відео)
    З-під завалів приміщення ОДА у Миколаєві деблоковано одну загиблу особу
    фото: t.me/s/mykolaivskaODA

    Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи

    З-під завалів приміщення ОДА у Миколаєві, куди вранці влучила російська ракета, витягли 18 поранених та одного загиблого. Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.

    «Станом на 11:30 підрозділами ДСНС з-під завалів приміщення ОДА у Миколаєві деблоковано одну загиблу особу та врятовано 18 постраждалих, яких передано медикам. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де знаходиться облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

    Раніше рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва: з-під завалів ОДА витягли 18 поранених, є загиблі (відео)