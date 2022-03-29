Командир окупантів наказав знищити два села на Сумщині (відео)

Путінська орда лютує через спротив українців. На фото, Тростянець після звільнення

Росія масово порушує закони та звичаї війни в Україні

Воєнне вторгнення РФ можна характеризувати як каральну операцію зі знищення мирного українського населення.

Служба безпеки України перехопла розмову загарбників у Тростянці (Сумська область) між двома офіцерами окупаційної армії, під позивними «Венец» і «Ратник».

За оперативною інформацією СБУ, «Венец» – командир 4-тої танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. «Ратник» – підлеглий «Венца», командир одного з підрозділів.

Ось як просто рашистський м’ясник віддає наказ, щоб знищити українське село: «Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны».

А от «Ратник», скаржачись на те, що воїни ЗСУ поливали їх вогнем, повідомляє: «…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать».

На що командир відповідає: «Давай лупи, лупи везде бл*дь. По западу, нах*й, по населенным пунктам, ху*рь, бл*дь».

А далі – пряма вказівка про знищення ще двох українських сіл: «…вот эти все ближайшие от меня: Калиновка, Рябушки… вот эти два населенных пункта еб*ни туда, нах*й, побольше, сравняй эти два села».

«Так виглядає елітна дивізія «миротворців» без пропагандистського лоску. Ми зробимо все можливе, щоб вони відповіли за скоєні злочини!», − пообіцяли в СБУ.

Нагадаємо, Тростянець в Охтирському районі Сумщини, який майже місяць перебував під блокадою військ РФ, звільнений від російських загарбників. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький опублікував фото, що зараз відбувається у місті.

На кадрах видно пошкоджені та зруйновані житлові будинки й інші будівлі з вибитими вікнами. Довкола розкидано багато скла й уламків.