Рашисти знову обстріляли житловий будинок у Миколаєві (відео)

Напад відбувся сьогодні зранку, коли люди йшли на роботу

У Миколаєві російські загарбники знову обстріляли житловий будинок. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні. «Добрий ранок. Хоча не такий він і добрий. Муд*ки рідкісні. Дочекалися, поки люди вийдуть на роботу і вдарили у жилий будинок», – сказав Кім.

Також мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. Сенкевич розповів, що можливо в планах Путіна захопити Східно-Південну частину України, тому військові окупанти так наполегливо намагаються підійти до Миколаєва.

Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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