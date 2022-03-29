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    Події в Україні

    Рашисти знову обстріляли житловий будинок у Миколаєві (відео)

    Окупанти обстріляли житловий будинок - Рашисти знову обстріляли житловий будинок у Миколаєві (відео)
    Окупанти обстріляли житловий будинок
    фото відкритих джерел

    Напад відбувся сьогодні зранку, коли люди йшли на роботу

    У Миколаєві російські загарбники знову обстріляли житловий будинок. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні. «Добрий ранок. Хоча не такий він і добрий. Муд*ки рідкісні. Дочекалися, поки люди вийдуть на роботу і вдарили у жилий будинок», – сказав Кім.

    Також мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. Сенкевич розповів, що можливо в планах Путіна захопити Східно-Південну частину України, тому військові окупанти так наполегливо намагаються підійти до Миколаєва.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти знову обстріляли житловий будинок у Миколаєві (відео)