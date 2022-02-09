На Львівщині до людей прийшов кіт, занесений у Червону книгу (відео)

Нехай і виглядає мило, але це серйозний хижак

В Україні налічується не більше 400 особин цього виду котячих

Зима та голод змушують диких тварин підходити все ближче до людського житла.

Як повідомили у спільноті Національного природного парку «Бойківщина», на обійстя жителя села Либохора (Львівська область) завітав непроханих гість – кіт лісовий, якого сніжна зима загнала ближче до людських осель. Небайдужі мешканці села долучилися до рятувальної операції щоб повернути лісового мешканця у дику природу.

Лісовий кіт – це дрібний хижак занесений до Червоної книги України, що нагадує всім знайому домашню кішку. Але досвідчений біолог і мисливець побачить малопомітні риси, що відрізняють пухнатого домочадця від здичавілого родича. В Україні цього виду налічується понад 300-400 особин.

Як розповіли працівники парку, лісові коти переважно ведуть нічний спосіб життя. В основу раціону хижака входять дрібні гризуни, птахи, комахи, змії, а в прибережних мешканців ще й риба.

Свої житла облаштовують у чагарниках, кореневищах дерев, старих норах інших тварин. З людьми намагаються не контактувати, тому дикого кота нелегко зустріти в лісі. Однак, у холодні часи можуть поселитися ближче до людини – біля сіл. Лісовий кіт у найкращому випадку може ловити гризунів, а може і полювати на домашню птицю.

До слова, президент США Джо Байден завів у Білому домі кішку. Тварині дали прізвисько Віллоу.

Зазначимо, Віллоу стала третім домашнім вихованцем подружжя Байденів. Президент і перша леді мають двох собак – вівчарки Коммандер і Мейджор. Перша проживає в Білому домі, а другу вивезли до приватного будинку Байдена у місті Вілмінгтон після того, як вона покусала двох людей.