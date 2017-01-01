Авдіївська промзона: як виглядають передові позиції українських військових
- Сьогодні, 11:41
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Оборонець Авдіївської «промки». В'ячеслав, 40 років
Авдіївську промзону українські сили зайняли взимку минулого року. Відтак околиці цього населеного пункту не «замовкають»
Сторони знаходяться одне від одного на відстані кидка гранати. А це означає майже прямий контактний бій.
«Як минула ніч?», – запитали журналісти у командира підрозділу, який зараз заступив обороняти місто. «Спокійно», – каже і додає що лише стрілецьке озброєння і гранатомети застосовувалися проти військових. Це й правда нормальна ситуація для цієї точки, де, як правило, не реалізовується режим припинення вогню.І правда, за деякий час десь у далині, за кілька сот метрів від позицій затарахкотів кулемет. І так систематично зі всіх сторін.
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Джерело: Радіо Свобода