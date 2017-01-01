Авдіївська промзона: як виглядають передові позиції українських військових

Авдіївську промзону українські сили зайняли взимку минулого року. Відтак околиці цього населеного пункту не «замовкають»

Сторони знаходяться одне від одного на відстані кидка гранати. А це означає майже прямий контактний бій. «Як минула ніч?», – запитали журналісти у командира підрозділу, який зараз заступив обороняти місто. «Спокійно», – каже і додає що лише стрілецьке озброєння і гранатомети застосовувалися проти військових. Це