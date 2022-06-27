Рашисти продовжують нищити українські школи. Фото з Чернігова

Школа міста Чернігів, яка було зруйнована під час авіаційного бомбардування

Вже дві школи були повністю зруйновані через ворожі обстріли

З кінця лютого й до початку квітня Чернігів обстрілювали російські війська з артилерії та авіації внаслідок чого було пошкоджено 25 будівель закладів освіти і зруйновано дві.

Фотограф-фрилансер Максим Стельмах виклав фото однієї зі шкіл, що була знищені окупантами.

«Школа міста Чернігів, яка було зруйнована під час авіаційного бомбардування. Чернігів, червень 2022», – йдеться у підписі до фотографій.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний.