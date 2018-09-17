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    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)

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    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)

    Чудова погода допомогла екіпажам побити попередній рекорд Великобританії в 130 куль

    У Великобританії встановили новий рекорд країни за найбільшою кількістю повітряних куль, що одночасно знаходилися в небі. 170 повітряних куль злетіли в Вілтшири, в рамках заходу Sky Safari, який проходив в парку дикої природи.

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    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)
    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)
    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)
    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)
    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)
    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)
    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)
    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)
    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)
    Рекорд Великобританії: 170 повітряних куль одночасно піднялися в повітря (фото)

    Чудова погода допомогла екіпажам побити попередній рекорд Великобританії в 130 куль. Всього в заході брали участь понад 220 повітряних куль, з екіпажами з дев'яти різних країн світу.

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