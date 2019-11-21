Росія заявила, що це Україна «угробила» свої кораблі



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Захоплені Росією українські кораблі 20 листопада повернулися додому

В Росії дійсно вважають, що кораблі були в нормальному стані

Федеральна служба безпеки РФ назвала «проблемою України», якщо українська сторона за час переходу від окупованого Криму до Очакова змогла нібито «угробити» кораблі. Про це повідомляють росЗМІ.

У РФ вважають, що кораблі були в «нормальному стані».

«Військові судна були передані Україні в нормальному стані, про що свідчить відеозапис», - заявили в ФСБ.

Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

Відповідно до документу, який оприлюднив колишній військовий прокурор, на всіх кораблях є відсутніми: зброя, боєзапаси у повному обсязі та документація; обладнання для радіозв’язку, зокрема станція космічного зв’язку; надувний човен з мотором; блоки апаратури розпізнавання; вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй; акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.

Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Передані захоплені торік Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.