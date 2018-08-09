Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Першою у Вінницькому РАЦСі одружилась пара літніх людей

На Вінниччині стався справжній весільний бум у магічний день трьох вісімок. 18 серпня 2018 року захотіли одружитись 60 пар.

У Вінницькому міському РАЦСі заяву подали 40 пар молодят. 10 з них одружилось за допомогою пілотного проекту «Шлюб за добу».

«Сьогодні 3 пари, які подали документи зранку і вже до вечора вони вступлять у шлюб. Урочистих церемоній запланували 4. Інші будуть не урочисті. Хоча наречені намагаються одягтися білі сукні. Це можуть бути довгі і короткі. Також з елементами вишивки. Хоча пари умудряються дуже цікаво вбратися - у стилі піратської вечірки, які приходили у стилізованих футболках «Love is…», - каже директор Вінницького РАЦСу Юлія Романенко.

Першою одружилась пара літніх людей.

«Це була найдивовижніша пара. Їм десь років за 60. Чоловік з метеликом на сорочці вона – у кремовій сукні, що аж просвічувалась її фігура. Він її зніс на руках по всіх сходах. Грали їм вальс. Вони станцювали, а потім з друзями пішли мабуть у ресторан», - розповідають музики, які грають молодятам.

Найбільше пар вирішили укласти шлюб по обіді. Саме тоді пройшло чотири урочистих події.

«Цю дату замовили за 5 місяців. Прихожу додому. Кажу батькам про весілля. А потім виявилось, що вони теж одружились 8 серпня в цьому ж РАЦСі. Мабуть, це нас сімейне. А взагалі символічні «вісімки» означають безкінечне кохання», - говорить вінничанка Наталія.

Джерело: Gazeta.ua