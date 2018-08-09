  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок

    • Розсилка
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок

    Першою у Вінницькому РАЦСі одружилась пара літніх людей

    На Вінниччині стався справжній весільний бум у магічний день трьох вісімок. 18 серпня 2018 року захотіли одружитись 60 пар.

    У Вінницькому міському РАЦСі заяву подали 40 пар молодят. 10 з них одружилось за допомогою пілотного проекту «Шлюб за добу».

    «Сьогодні 3 пари, які подали документи зранку і вже до вечора вони вступлять у шлюб. Урочистих церемоній запланували 4. Інші будуть не урочисті. Хоча наречені намагаються одягтися білі сукні. Це можуть бути довгі і короткі. Також з елементами вишивки. Хоча пари умудряються дуже цікаво вбратися - у стилі піратської вечірки, які приходили у стилізованих футболках «Love is…», - каже директор Вінницького РАЦСу Юлія Романенко.

    Читайте також

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок
    Ще одне свято для всіх закоханих. Як пройшов весільний бум в магічний день трьох вісімок

    Першою одружилась пара літніх людей.

    «Це була найдивовижніша пара. Їм десь років за 60. Чоловік з метеликом на сорочці вона – у кремовій сукні, що аж просвічувалась її фігура. Він її зніс на руках по всіх сходах. Грали їм вальс. Вони станцювали, а потім з друзями пішли мабуть у ресторан», - розповідають музики, які грають молодятам.

    Найбільше пар вирішили укласти шлюб по обіді. Саме тоді пройшло чотири урочистих події.

    «Цю дату замовили за 5 місяців. Прихожу додому. Кажу батькам про весілля. А потім виявилось, що вони теж одружились 8 серпня в цьому ж РАЦСі. Мабуть, це нас сімейне. А взагалі символічні «вісімки» означають безкінечне кохання», - говорить вінничанка Наталія.

    Джерело: Gazeta.ua

    Читайте також
    Вінниця шлюб весілля Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ