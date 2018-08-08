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    Під Вінницею відкриють свинокомплекс за 3 млн євро. Свиней завезуть з Данії

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    Під Вінницею відкриють свинокомплекс за 3 млн євро. Свиней завезуть з Данії

    Ферма буде вміщати 7 тис. голів

    В селі Іванів Калинівського району Вінницької області фермерське господарство «Янівське» відкриває комплекс з вирощування свиней з установкою обладнання, яке переробляє відходи на біогаз. За словами директора, Олександра Кулика, будівництво комплексу обійшлося в 3 млн євро.

    Ферма з повним закритим циклом виробництва буде вміщати 7 тис. голів. Для свиней, яких завезуть з Данії, вже створені спеціальні резервуари для годування, куди кормова суміш буде подаватися автоматично.

    За словами директора, комплекс буде сучасним, з передовими технологіями, використанням кондиціонерів, систем клімат-контролю. Всі відходи будуть переправлятися в спеціальний басейн, де будуть перероблятися на біогаз. Здобуту енергію використовуватимуть на фермі.

    Олександр Кулик стверджує, що принцип біогазової установки передбачає максимальну автоматизацію і зведення до мінімуму використання людської праці. У комплексі планують повністю забезпечити його потреби в електроенергії. Якщо її кількість буде надмірною і вдасться отримати відповідний дозвіл, надлишки планують продавати. Залишки відходів планують використовувати для виготовлення добрив.

    Нагадаємо, за результатами 2017-го, п’ятірка найбільших виробників свинини за складом залишилась незмінною. Проте деякі оператори змінили сходинки в ТОПі.

    Джерело: Дело

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