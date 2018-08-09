На Вінниччині незаконно вирізали півсотні дерев (фото)



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Сума завданих довкіллю збитків становить 74 тис. грн.

Спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області за межами населеного пункту м. Липовець було виявлено незаконну порізку 63 дерев різних порід та діаметрів. Про це повідомляє Vinbazar.com.

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Вінницької області обраховано, що сума завданих довкіллю збитків становить 74 014 гривень 26 копійок.

Так як на місці встановити осіб, що здійснили правопорушення, не вдалося, інспекцією направлено матеріали справи до Липовецького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області для реєстрації заяви про кримінальне правопорушення, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, реєстрації кримінального провадження, проведення досудового розслідування щодо встановлення осіб, причетних до незаконної рубки.

Нагадаємо, в Україні масово всихають ліси через зміну клімату.