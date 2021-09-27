Шестибальний землетрус на Криті зруйнував будинки і храми (фото)

У результаті землетрусу загинув робітник у монастирі Профітіс Іліас, який проводив реставраційні роботи

Сьогоднішній землетрус на грецькому острові Крит зруйнував десятки будинків, храми, також відомо про одного загиблого. Про це повідомляє видання kathimerini.

Зазначається, що в результаті землетрусу загинув робітник у монастирі Профітіс Іліас, який проводив реставраційні роботи.

Також відомо, що кілька людей опинилися під завалами, але їх вже врятували. Зокрема, в селі Пацидерос чоловік деякий час був заблокований у будинку під уламками. Також ненадовго були заблоковані відвідувачі однієї з аптек.

На даний момент відомо про пошкодження великої кількості будівель і храмів у населених пунктах Руссохорія, Архонтіко і Пасідерос. Значної шкоди завдано мережам водопостачання.

Землетрус мав тривалий характер і сильно відчувався не тільки в Іракліоні, але й на всьому острові, а також на інших, наприклад, на Санторіні. Крім того, були зафіксовані інтенсивні афтершоки.

Як відомо, 27 вересня о 09:17 за київським часом на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.

Минулого тижня на Тернопільщині стався землетрус, відлуння якого відчули за 100 км (карта).

Зокрема, відомо, що відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області.

Також Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії (відео).

Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. А на початку вересня у Карпатах стався землетрус.