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    Відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області

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    Відлуння землетрусу відчули і на Хмельниччин - Відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області
    Відлуння землетрусу відчули і на Хмельниччин
    Фото: volcanodiscovery.com

    За класифікацією землетрус належить до помірних

    Сьогодні, 23 вересня, вранці жителі Хмільника, що на Вінниччині, відчули підземні поштовхи від землетрусу, що стався на Тернопільщині. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Нагадаємо, сьогодні вранці, 23 вересня, на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.

    Підземні поштовхи були відчутними на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

    За класифікацією землетрус належить до помірних, відчувається людьми всередині приміщення.

    Відлуння землетрусу відчули і на Хмельниччині. Багато жителів Кам'янець-Подільського району чули звук схожий на вантажівки, які розвантажуються. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

    Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи були зафіксовані о 5:21.

    Теги: вантажівки Вінниччина землетрус
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    Відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області