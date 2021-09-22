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    На узбережжі Австралії стався сильний землетрус

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    Австралію струсонули підземні поштовхи - На узбережжі Австралії стався сильний землетрус
    Австралію струсонули підземні поштовхи
    Фото АВС

    Сейсмологи кажуть, що є вірогідність ще потужніших коливань

    На узбережжі Австралії стався землетрус магнітудою шість балів шкалою Ріхтера. У Мельбурні евакуювали жителів деяких висотних будинків у центрі міста. Про це повідомляє ABC.

    Є повідомлення про незначні пошкодження будівель і дорожнього полотна на вулицях мегаполіса.

    За даними сейсмологів, епіцентр знаходився в горах в 180 км на схід від Мельбурна, вогнище залягло на глибині 10 км.

    Перші підземні поштовхи були зафіксовані в районі селища Мансфілд (населення 4,7 тис.осіб), розташованого в 200 км на північний схід від Мельбурна. Пізніше поштовхи були також зареєстровані на 150 км південніше, біля греблі Томпсон-дам, в 180 км на схід від Мельбурна і поблизу села Тредбо, розташованого в 22 км на південь від Канберри.

    Землетрус також відчувався в ряді регіонів штатів Вікторія і Новий Південний Уельс, в Канберрі, Аделаїді і в західних передмістях Сіднея, а також в околицях міста Лонсестон на Тасманії.

    За словами глави сейсмологічного дослідницького центру Адама Паскаля, в північних передмістях Мельбурна землетрус тривав близько 15-20 секунд.

    «Це досить сильний землетрус, і існує ймовірність того, що за ним може послідувати ще один, більш сильний», – сказав він.

    Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

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    Теги: Австралія землетрус населення
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    На узбережжі Австралії стався сильний землетрус