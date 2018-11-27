Старий міст в Нідерландах запропонували перетворити в сучасний житловий комплекс



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Міст був побудований в 1936 році і справно виконував свої функції 68 років

Фахівці архітектурної студії Cepezed Аrchitects вирішили дати занедбаному мосту через річку Лек біля міста Віанен в Нідерландах другий шанс. Споруду, яка не використовується вже 14 років, запропонували трансформувати в сучасний житловий комплекс з конференц-залом, незалежний від зовнішніх джерел енергоресурсів.

Міст був побудований в 1936 році і справно працював 68 років, поки в 2004 році поряд не відкрився більш сучасний шляхопровід з більшою пропускною здатністю. Замість повного демонтажу об'єкта в Cepezed Architects вирішили розробити проект його повної реконструкції з урахуванням актуального екотренду.

Фахівці бюро запропонували влаштувати між прольотами мосту квартири з панорамним склінням зовнішніх фасадів, що дозволить їх господарям насолоджуватися видами на річку Лек. У центрі споруди запроектована загальна рекреаційна зона з кафе і конференц-залом. Крім створення сучасного ЖК, що відповідає всім вимогам сучасної архітектури, авторів мотивувало ще й бажання зберегти пам'ятник промислової архітектури.