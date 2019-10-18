Сущенко передав листа Макрону документ



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Роман Сущенко на зустрічі з послом Франції передав листа президентові Макрону Фото: Укрінформ

Сущенко подякував Макрону за можливість «дихати свіжим повітрям свободи»

Колишній політв'язень, журналіст Роман Сущенко на зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном передав листа президентові Франції Еммануелю Макрону з подякою за активну участь у його долі.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Вельмишановний пане президенте! Дозвольте мені засвідчити Вам високу повагу та висловити щирі слова вдячності за особисту участь і одну з вирішальних ролей у моїй долі. Ви як лідер нації, глава Французької держави, як людина, що захищає сімейні та демократичні цінності, повернули батька дітям, чоловіка – дружині, сина – матері», - йдеться у листі.

Сущенко подякував за можливість «дихати свіжим повітрям свободи, зустрічати світанки в рідній Україні, займатися улюбленою справою» та боротися за визволення інших політичних заручників».

Листа Макрону передав і син журналіста Максим. У ньому хлопчик дякує за повернення батька.

Колишній бранець Кремля подарував французькому посольству репродукцію однієї зі своїх робіт, створених у російській в’язниці – малюнка міста Сен-Мало, що у Франції.

До слова, Роман Сущенко звернеться до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з позовом проти Росії.