В Одесі з’явився мурал, присвячений ідеологу сіонізму Жаботинському

Відкриття муралу відбулося в рамках зустрічі мера Одеси Труханова і посла Ізраїлю в Україні Джоел Ліон

Місцева художниця Леся Верба, створила зображення за 3 дні і витратила 30 літрів фарби

У понеділок в центрі Одеси відкрили мурал, присвячений ідеологу сіонізму Володимиру Жаботинському. Мурал створений на стіні будинку №33, по вулиці Базарній, де народився й виріс Жаботинський, передає УНІАН.

Мурал являє собою великий портрет знаменитого публіциста – Жаботинський зображений молодим. Портрет написала місцева художниця Леся Верба, яка повідомила, що на це зображення, яке вона створила за 3 дні, у неї пішло 30 літрів фарби.

На церемонії були присутні мер міста Геннадій Труханов і Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

Як пояснили в мерії Одеси, відкриття муралу відбулося в рамках зустрічі Труханова і Ліона. «Усі ми знаємо, що Одеса без євреїв – не Одеса. І я також хотів додати, що і в єврейській культурі євреї без Одеси – не євреї. Для мене велика честь напередодні Дня Незалежності Ізраїлю відкривати цей мурал, присвячений людині, яка безпосередньо пов'язана і є одним із засновників сучасної держави Ізраїль», – зазначив Джоел Ліон.

Посол розповів, що це перша робота в рамках реалізації українсько-ізраїльського проекту Art speaks History: українські художники-муралісти залучені до створення портретів Ізраїльських діячів, чия молодість пройшла в Україні (до від'їзду в Ізраїль). Робота над створенням портрета Жаботинського почалася 5 квітня 2021 року.

Тим часом, мурал, присвячений темі боротьби з коронавірусом, зʼявився в одному із мікрорайонів Києва. Автор роботи – київський художник Віталій Гідеван.