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    В Одесі з’явився мурал, присвячений ідеологу сіонізму Жаботинському

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    Відкриття муралу відбулося в рамках зустрічі мера Одеси Труханова і&nbsp;&nbsp;посла Ізраїлю в Україні Джоел Ліон - В Одесі з’явився мурал, присвячений ідеологу сіонізму Жаботинському
    Відкриття муралу відбулося в рамках зустрічі мера Одеси Труханова і  посла Ізраїлю в Україні Джоел Ліон
    Фото мерія Одеси

    Місцева художниця Леся Верба, створила зображення за 3 дні і витратила 30 літрів фарби

    У понеділок в центрі Одеси відкрили мурал, присвячений ідеологу сіонізму Володимиру Жаботинському. Мурал створений на стіні будинку №33, по вулиці Базарній, де народився й виріс Жаботинський, передає УНІАН.

    Мурал являє собою великий портрет знаменитого публіциста – Жаботинський зображений молодим. Портрет написала місцева художниця Леся Верба, яка повідомила, що на це зображення, яке вона створила за 3 дні, у неї пішло 30 літрів фарби.

    На церемонії були присутні мер міста Геннадій Труханов і Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

    Як пояснили в мерії Одеси, відкриття муралу відбулося в рамках зустрічі Труханова і Ліона. «Усі ми знаємо, що Одеса без євреїв – не Одеса. І я також хотів додати, що і в єврейській культурі євреї без Одеси – не євреї. Для мене велика честь напередодні Дня Незалежності Ізраїлю відкривати цей мурал, присвячений людині, яка безпосередньо пов'язана і є одним із засновників сучасної держави Ізраїль», – зазначив Джоел Ліон.

    Посол розповів, що це перша робота в рамках реалізації українсько-ізраїльського проекту Art speaks History: українські художники-муралісти залучені до створення портретів Ізраїльських діячів, чия молодість пройшла в Україні (до від'їзду в Ізраїль). Робота над створенням портрета Жаботинського почалася 5 квітня 2021 року.

    Тим часом, мурал, присвячений темі боротьби з коронавірусом, зʼявився в одному із мікрорайонів Києва. Автор роботи – київський художник Віталій Гідеван.

    Теги: Ізраїль мурал Одеса мер посол Геннадій Труханов
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