У Вінниці будинки прикрасять муралами (фото)

Мурали наноситимуть з 20 липня до 17 вересня

Художники мають створити п’ять малюнків на стінах чотирьох будівель та нанести малюнок на Європейській площі

Комунальний заклад Вінницької міської ради «Центр концертних та фестивальних програм» оголосив тендер на закупівлю послуг з організації та проведення загальноміського заходу резиденції мурал-арту «VIN ART CITY». Про це інформує Вінниця.інфо.

Очікувана вартість закупівлі – 283 тисячі гривень.

Ось кілька муралів, створених митцями раніше.

Художники мають створити п’ять малюнків на стінах чотирьох будівель та нанести малюнок на Європейській площі. Мурали наноситимуть з 20 липня до 17 вересня.

Перелік місць нанесення малюнків та час:

Проспект Космонавтів, 39 – мурал «Космічні мрії» малюватимуть впродовж 20 липня – 2 серпня.

Вулиця Стельмаха, 17 – мурал «Лебединий світанок» малюватимуть впродовж 5 – 20 серпня.

Вулиця Олександра Соловйова,3 – мурал «Арка натхнення» малюватимуть впродовж 20 – 26 серпня.

Проспект Коцюбинського, на стіні бібліотеки №1 – мурал «Стежка» малюватимуть впродовж 27 серпня – 6 вересня.

На Європейській площі у період з 7 по 19 вересня мають створювати 3D малюнок.

Додамо, що в парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику.

Раніше повідомлялося, що у Києві налічується 159 муралів.

На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

Читайте також: