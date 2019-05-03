У Туреччині представили лазерну зброю майбутнього



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Агентство Anadolu опублікувало інформацію про новітню лазерну зброю, яка було створено інженерами Ради з науково-технічним дослідженням Туреччини

Ця зброя одержала назву TÜMOL, і вона дуже схожа з девайсами, які використовувалося героями «Зоряних воєн». Новітня лазерна система була показана на Міжнародній виставці оборонної промисловості в Стамбулі.

Пристрій може бути також встановлено на гвинтівку MPT-76, якою зараз користуються турецькі військові. Міністр промисловості і технологій Туреччини Варанка зазначив, що лазерний промінь може завдавати істотної шкоди на відстані до 250 метрів, а його потужність дозволяє навіть розплавити сталь.

Джерело: trinixy.ru