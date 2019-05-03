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    У Туреччині представили лазерну зброю майбутнього

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    У Туреччині представили лазерну зброю майбутнього

    Агентство Anadolu опублікувало інформацію про новітню лазерну зброю, яка було створено інженерами Ради з науково-технічним дослідженням Туреччини

    Ця зброя одержала назву TÜMOL, і вона дуже схожа з девайсами, які використовувалося героями «Зоряних воєн». Новітня лазерна система була показана на Міжнародній виставці оборонної промисловості в Стамбулі.

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    У Туреччині представили лазерну зброю майбутнього
    У Туреччині представили лазерну зброю майбутнього
    У Туреччині представили лазерну зброю майбутнього
    У Туреччині представили лазерну зброю майбутнього
    У Туреччині представили лазерну зброю майбутнього

    Пристрій може бути також встановлено на гвинтівку MPT-76, якою зараз користуються турецькі військові. Міністр промисловості і технологій Туреччини Варанка зазначив, що лазерний промінь може завдавати істотної шкоди на відстані до 250 метрів, а його потужність дозволяє навіть розплавити сталь.

    Джерело: trinixy.ru

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