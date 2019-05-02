ЄС і Туреччина закликали США скасувати нафтові санкції проти Ірану



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Міністр енергетики США Рік Перрі в ході візиту в Брюссель виступив на захист санкцій Вашингтона

У ЄС вважають, що ембарго на імпорт іранської нафти становить загрозу для збереження угоди з Тегераном з атомної програми

Європейський Союз стурбований остаточним вступом в силу санкцій США щодо нафтового сектора Ірану.

Про це в ході конференції Брюсселі заявив комісар ЄС з питань клімату Мігель Аріас Каньєте.

За словами Каньєте, ембарго на імпорт іранської нафти становить загрозу для збереження угоди з Тегераном з атомної програми. Також він додав, що поки Іран продовжує дотримуватися умов даного договору, Євросоюз буде його також підтримувати.

У свою чергу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав США переглянути рішення про відновлення санкцій.

«Рішення США, з якого боку на нього не подивитися, негативно впливає на всіх», - заявив він.

За словами турецького міністра, його країна не може в такий короткий час знайти альтернативні джерела нафтових поставок.

Тим часом міністр енергетики США Рік Перрі в ході візиту в Брюссель виступив на захист санкцій Вашингтона, вказавши на зв'язки Тегерана з терористичними організаціями і відсутність в Ірані правової держави.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати з 1 травня скасовують тимчасові дозволи на імпорт нафти і газового конденсату з Ірану для п’яти країн, щодо яких ці дозволи діяли з осені 2018 року. Йдеться про Китай, Індію, Японію, Південну Корею і Туреччину.

Також США хочуть повного припинення експорту нафти із Ірану.

Саудівська Аравія готова компенсувати дефіцит нафти на фоні припинення експорту із Ірану.

До слова, нащодавно керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.