ДБР перевірить, за якою ціною продавали зброю Грузії



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У ДБР зайнялися домовленостями Ющенка і Саакашвілі щодо постачання зброї у 2005 році

Слідчі візьмуться за розслідування поставок зброї Грузії за часів президентства Ющенка і Саакашвілі

Печерський суд дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) вивчити документи щодо постачання зброї до Грузії у 2005 році.

Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до банківських рахунків держпідприємства, яке у 2005 році, у період президентства Віктора Ющенка, здійснювало поставки військового озброєння в Грузію. Рахунки, як випливає з рішення, були відкриті в державному «Укргазбанку».

Досудове розслідування встановило, що, за результатами домовленостей, досягнутих Ющенком і президентом Грузії Михайлом Саакашвілі у квітні 2005 році, «Укрспецекспорт» і Міністерство оборони Грузії підписали контракт на поставку до Грузії зенітно-ракетних комплексів, БТРів, танків тощо.

«Серед іншого, ЗРК Бук-М1 - 1 шт., БМ 9А33БМ3 - 4 шт.; батарейний КП ПУ-12М9С482М - 1 шт., Т3М 9Т217БМ2 - 2 шт.; МТО 9В210М3, з АБ-8 на одноосьовому причепі - 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосьовому причепі - 1 шт.; тренажер операторів БМ 9Ф632, з АБ-8 на одноосьовому причепі - 1 шт .; ЮВ 9В914 - 1 шт.; машина групового ЗІП-2 9Ф372М3 - 1 шт.; електростанція ПЕС-100-Т / 230-М / 400 - 2 шт.; КНО 9Ф16М2 - 1 шт.; ЗРК Оса-АКМ 9К33М3 - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А - 101 шт.; БТР-70 - 60 шт.», - уточнює суд.

Правом на передачу товару уповноважили дочірнє підприємство «Укрспецекспорту» - спеціалізовану зовнішньоторговельну фірму «Прогрес».

Слідчі намагаються з'ясувати справжню вартість проданого військового майна і можливі факти зменшення такої вартості тодішніми посадовими особами Міністерства оборони України.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням журналістів, підприємства «Укроборонпрому» купували деталі, поставлені контрабандою з Росії групою ділків. При цьому ціни на деталі завищувалися в декілька разів.

Джерело: Ліга.net