На Донеччині знайдено уламки російських снарядів
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Розсилка
Знайдені боєприпаси на забезпеченні Збройних сил України не перебувають
Генеральна прокуратура України повідомляє про отримання додаткових неспростовних доказів військової присутності РФ на Донбасі.
Про це повідомляє Генпрокуратура.
Після обстрілу з тимчасово окупованої території позицій Збройних сил України в с. Широкиному Волноваського району Донецької області 12 лютого поточного року було виявлено уламки російського артилерійського 152-мм керованого боєприпасу ЗОФ39 «Краснополь». Уламки аналогічного боєприпасу було виявлено після обстрілу позицій Окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» у с. Новолуганському Донецької області 10 квітня, що також здійснювався з тимчасово окупованої території.
«За інформацією Міністерства оборони України, зазначені боєприпаси на забезпеченні Збройних сил України не перебувають», - наголошують у Генпрокуратурі.
Окрім цього, 15 квітня, під час вогневого контакту з диверсійно-розвідувальною групою т. зв. ДНР поблизу с. Широкиного Волноваського району Донецької області військовослужбовці ЗСУ захопили протитанковий гранатомет РПГ-7В та автомати АК-74, один з яких, за №4293274, за обліками Головного управління Національної поліції в АР Крим було захоплено на території півострова Крим наприкінці травня 2014 року.
«Місце виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області свідчать про військову агресію Збройних сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань», - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.