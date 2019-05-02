На Донеччині знайдено уламки російських снарядів



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Уламки російських снарядів, знайдені на Донбасі

Знайдені боєприпаси на забезпеченні Збройних сил України не перебувають

Генеральна прокуратура України повідомляє про отримання додаткових неспростовних доказів військової присутності РФ на Донбасі.

Про це повідомляє Генпрокуратура.

Після обстрілу з тимчасово окупованої території позицій Збройних сил України в с. Широкиному Волноваського району Донецької області 12 лютого поточного року було виявлено уламки російського артилерійського 152-мм керованого боєприпасу ЗОФ39 «Краснополь». Уламки аналогічного боєприпасу було виявлено після обстрілу позицій Окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» у с. Новолуганському Донецької області 10 квітня, що також здійснювався з тимчасово окупованої території.

«За інформацією Міністерства оборони України, зазначені боєприпаси на забезпеченні Збройних сил України не перебувають», - наголошують у Генпрокуратурі.

Окрім цього, 15 квітня, під час вогневого контакту з диверсійно-розвідувальною групою т. зв. ДНР поблизу с. Широкиного Волноваського району Донецької області військовослужбовці ЗСУ захопили протитанковий гранатомет РПГ-7В та автомати АК-74, один з яких, за №4293274, за обліками Головного управління Національної поліції в АР Крим було захоплено на території півострова Крим наприкінці травня 2014 року.

«Місце виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області свідчать про військову агресію Збройних сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань», - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.